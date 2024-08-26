Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
26.08.2024 - 12:39 |
Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır.
Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
Şanlı #MalazgirtZaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 26, 2024
Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/80G8xfJIXc