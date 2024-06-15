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Emine Erdoğan'dan Kurban Bayram mesajı

Emine Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında "Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

15.06.2024 - 12:19 |
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, " Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

 

 

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