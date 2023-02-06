Emine Erdoğan'dan Kahramanmaraş paylaşımı: Yüreğimize ateş düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.