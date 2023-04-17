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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısı ile sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 'İçinde bin ay barındıran, yolumuzu Kur'an nuruyla aydınlatan Kadir Gecesi, huzur, bolluk ve bereket kapılarının açılmasına vesile olsun.' ifadelerini kullandı.

17.04.2023 - 15:14 |
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısı ile sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 'İçinde bin ay barındıran, yolumuzu Kur'an nuruyla aydınlatan Kadir Gecesi, huzur, bolluk ve bereket kapılarının açılmasına vesile olsun.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

İçinde bin ay barındıran, yolumuzu Kur'an nuruyla aydınlatan Kadir Gecesi, huzur, bolluk ve bereket kapılarının açılmasına vesile olsun.

Mübarek gecenin ülkemiz için de ferah ve esenlik dolu günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyor, kudretiyle kalplerimizin şifa bulmasını diliyorum.

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