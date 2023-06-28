Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

El ele aştığımız zor günlerin tesellisi, sevgide birleşen yürekler oldu.

Bir ve beraber olmanın şifasını idrak etmemize vesile olan bayram günlerinde, gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını can-ı gönülden diliyorum.

Milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum.