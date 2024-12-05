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Emine Erdoğan'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

05.12.2024 - 14:43 |
Emine Erdoğan'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kadın sadece bir ulusun değil, insanlığın kaderini değiştiren bir gücün temsilcisidir.

Her dönemde toplumumuzun vicdanının ve aklının simgesi olan kadınlar, siyasi hayata yön vererek geleceğinin de öncüsü olmuştur.

Seçme ve seçilme hakkı, Anadolu’nun cesur ve onurlu kadınlarının tarih boyunca yazdığı eşsiz destanın taçlanmasıdır. Kutlu olsun.

Yürekten inanıyorum ki, Türkiye Yüzyılı’nda da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler.

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