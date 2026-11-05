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GündemHasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor
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Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor

05.11.2026 - 20:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde şeker pancarı hasadında imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken hasattan elde ettikleri gelirle aile bütçelerine de destek oluyor.

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İlçede şeker pancarı hasadı sürerken tarlalarda bir araya gelen kadınlar, iş bölümü yaparak pancarları elle söküp topluyor. Hasat döneminde şeker pancarı toplama merkezlerinde ve kantarlarda uzun kuyruklar oluştu.

2Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor

"Akşama kadar 3 ton pancar toplarız"

Kardeşine yardım etmek için tarlaya geldiğini söyleyen 66 yaşındaki Şerif Beker, "Bu tarlada sorun olmazsa bir hafta, 10 gün geliriz. Akşama kadar 3 ton pancar toplarız. Yevmiyecinin günlüğü de bin 500 lira. Ellerimizle söküp topluyoruz" dedi.

3Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor

Kendi tarlalarındaki pancarı söktürmek için hasat makinesi bulamadıklarını belirten Beker, "Bizim de pancar tarlamız var. Makine bulamıyoruz ki söktürelim.

4Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor

Ya toprağın altında kalacak ya karın altında kalacak ya da toplayamayacağız" diye konuştu.

5Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor
6Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor
7Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor

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