Hasatta imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken aile bütçelerine de destek oluyor

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Kardeşine yardım etmek için tarlaya geldiğini söyleyen 66 yaşındaki Şerif Beker, "Bu tarlada sorun olmazsa bir hafta, 10 gün geliriz. Akşama kadar 3 ton pancar toplarız. Yevmiyecinin günlüğü de bin 500 lira. Ellerimizle söküp topluyoruz" dedi.