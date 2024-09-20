Emine Erdoğan: Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının "Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı" haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon, dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor. Minik yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."