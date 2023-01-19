Emine Erdoğan 'Turandot' operasını izledi! 'Sanatseverlerle buluşturmak büyük mutluluk'

Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen ilk opera olma özelliğini taşıyan "Turandot", İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz eserleri arasında yer alıyor. Puccini'nin tamamlayamadan vefat ettiği, dünyaca ünlü üç perdelik opera Uzak Doğu kültürünün görkemli izlerini taşıyor.

"BÜYÜK MUTLULUK"

Emine Erdoğan'dan Turandot operasıyla ilgili paylaşım geldi. Emine Erdoğan, "Dünyanın tüm opera evlerinde sahnelenmiş, başyapıt olan Turandot Operası'nı, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezimizde sanatseverlerle buluşturmak büyük mutluluk. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sayın Murat Karahan'ı ve sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.