Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı.

Türkiye'de ekilen Sıfır Atık tohumunun bugün, her coğrafyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine hep birlikte tanıklık edildiğine vurgu yapan Emine Erdoğan, 'Küresel İyi Niyet Beyanı’na atılan her bir imza ile gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma gayemize bir adım daha yaklaştık.' ifadelerini kullandı.

"BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"

Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; “Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru” programımız vesilesiyle kıymetli lider eşlerini, BM yetkililerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkevi’nde ağırlamaktan mutluluk duydum.

Türkiye’de ektiğimiz Sıfır Atık tohumunun bugün, gölgesi her coğrafyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine hep birlikte tanıklık ettik. Küresel İyi Niyet Beyanı’na atılan her bir imza ile gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma gayemize bir adım daha yaklaştık.

İnanıyorum ki, bu vesileyle iklim krizi ile mücadelede çözüm olduğuna inandığım sıfır atık felsefesi, günden güne dünyanın dört bir yanına ulaşacak. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

EMİNE ERDOĞAN, GARCIA İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Emine Erdoğan, Kolombiya Devlet Başkanı’nın eşi Verónica Alcocer García ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Erdoğan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı;

Kolombiya Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Verónica Alcocer García ile Türkevi’nde bir araya geldik. Sıfır Atık projemizle 2017 yılından bugüne elde ettiğimiz kazanımları ve deneyimlerimizi paylaşarak, atık yönetimine dair iş birliği alanlarımızı görüştük.

Kadın liderliğinin güçlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği konularını ele aldık. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti belirttim.

SIFIR ATIK HAREKETİ KÜRESELLEŞİYOR! İLK DESTEK VE İMZA ERDOĞAN'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkevi'nde 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' etkinliği kapsamında imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketine küresel bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'https://zerowastecommitment.com' isimli internet sitesi üzerinden bugün ilk defa küresel imzaya açılan iyi niyet beyanını çevrimiçi olarak imzaladı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya da imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi niyet beyanına ilişkin yaptığı açıklamada, az önce insanlığın geleceği adına önemli bir imza attıklarını belirterek, "'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını' imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk" dedi.

Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketinin küresel bir marka haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra 105 ülkenin eş-sunuculuğuyla kabul edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Erdoğan şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelemizi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye olarak, gelecek kuşaklara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin peşindeyiz. 2053 yılında hedefimiz, Net Sıfır Emisyona ulaşmaktır. Diğer hedeflerimiz gibi inşallah bunu da başaracağız. Buradan, küresel ısınmada tarihi sorumluluğu fazla olan ülkeler başta olmak üzere herkesi harekete geçmeye çağıyorum. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin buralara gelmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum."

​EMİNE ERDOĞAN: SIFIR ATIK KÜRESEL BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜ

Emine Erdoğan ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2017'de başlatılan projenin bugün küresel bir harekete dönüştüğünü vurguladı. Sıfır Atık hareketinin başarıya ulaşmasında ve bugünleri görmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin en önemli faktör olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türkiye’nin yeşil devriminin lideri olarak, Sıfır Atık hareketine gereken desteği her zaman verdiğini kaydetti.

Emine Erdoğan, "Geçen sene BM Genel Sekreteri Guterres ile imzalanan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını küresel imzaya açtığımız bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı atarak yine en güçlü desteğini bizlere gösterdi. Kendisine, tüm Sıfır Atık ve çevre gönüllüleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hareketin Ortak Evimiz Dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." Dedi.

İYİ NİYET BEYANI

İyi Niyet beyanında şu ifadeler yer alıyor:

"Biz Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sınırlı kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek; önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi yollarla atık oluşumunu azaltmak ve ortadan kaldırmak gerektiğini bilerek, sürdürülebilir atık yönetimi, kaynak verimliliği ve iklim değişikliği arasındaki güçlü ilişkiyi kabul ederek, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi görev ediniyoruz. Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeyi ve daha geniş düzeyde tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, sorumlu bir atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek amacıyla sıfır atığı destekleyen girişimleri, kampanyaları, programları, projeleri ve faaliyetleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz. En iyi uygulamaları ve Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden alınan dersleri paylaşmayı ve atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik etmeyi vadediyoruz. BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya mensuplarını ve yerel yönetimleri, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olacak stratejileri, yaklaşımları ve programları uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."

Bugün web sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanı, bu önemli çalışmanın küresel düzeyde bireysel destekçi sağlaması adına büyük önem taşıyor.

“820 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA BOĞUŞUYOR”

“Bugün, ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin, dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz" diyen Emine Erdoğan, "İklim krizi için kritik eşik, kapımıza dayandı ve bugün, konuşma, değerlendirme faslını geride bırakıp acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"Ortak evimiz dünya, iklim değişikliğinin en önemli sorunumuz olduğu gerçeğini her geçen gün daha şiddetli bir şekilde hatırlatıyor" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, geçen haftalarda Türkiye, Libya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'da yaşanan alışılmışın dışındaki büyük afetlere dikkat çekti.

Emine Erdoğan, dünyada, saniyede 127 ton gıda üretildiğini, bunun 41 tonunun tüketilmeden heba edildiğini, 820 milyonu bulan nüfusun açlıkla boğuştuğunu söyledi.

Programa katılan Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Zimbabve ve Sierra Leone'nin devlet başkanlarının eşleri de Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sıfır atık gönüllüsü oldu.

"HER DAKİKA DÜNYAMIZDA 1 MİLYAR ADET PET ŞİŞE KULLANILIYOR"

Emine Erdoğan, artan plastik kullanımına işaret ettiği konuşmasında, dünya genelinde dakikada 1 milyar adet pet şişe kullanıldığını ve bu atıkların çok büyük bir kısmının denizlere, okyanuslara karışarak canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

Her yıl üretilen 2 milyar ton evsel atığın, 2050'de 4 milyar tonu bulacağı öngörüsünü paylaşan Emine Erdoğan, "Tüketim hızının bu denli yüksek olması sadece atık problemine neden olmuyor, aynı zamanda doğal kaynaklarımızın tükenmesine de yol açıyor" dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye'de atık konusunda başlattıkları seferberlik hareketiyle 6 yıl sonunda, 650 milyon ton ham maddenin kullanımını önleyerek döngüsel ekonomiye katkı sunduklarını belirterek, bu sürede 2 bin futbol sahası büyüklüğünde arazinin ve 2 milyonu aşkın ailenin yıllık su ihtiyacına eşdeğer su kaynağının korunduğunu dile getirdi.

“DÜNYAYI KİRLETEN ÜLKELERİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR”

Emine Erdoğan, Türkiye'deki bu kazanımların dünyadaki gidişatı durdurmaya yetmediğine, özellikle dünyayı kirleten ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

Bu doğrultuda 77. Genel Kurul sürecinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sıfır Atık hareketinin temelini teşkil eden bir iyi niyet beyanı imzaladıklarını hatırlatan Emine Erdoğan, "Bizler bu beyanı gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için hazırladık. Bu nedenle insanlık ailesini, beyanı imzalayarak yarın değil bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğuna değinen Emine Erdoğan, 2020'ye kadar Yeşil İklim Fonu'na aktarılması gereken 100 milyar dolarlık taahhüdün hâlâ yerine getirilmediğinin altını çizdi.

Emine Erdoğan, "Ülkem, çevre krizleriyle mücadele etmek için tüm imkânlarını seferber ediyor. Fakat ne yazık ki pek çok ülke, alınan ortak kararları yerine getirmekte isteksiz davranıyor" ifadesini kullandı.

"Gelişmiş ülkelerin dünyaya verdikleri zararın mağduru olan Afrika ülkeleri, küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelerin telafisi olmayan kayıp ve zararlarına karşı duyarsız kalıyor" diyen Emine Erdoğan, iklim krizinin bu anlamda uluslararası bir samimiyet ve güven sınavı olmaya devam ettiğini söyledi.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkevi'ndeki etkinliğe katılan davetliler arasında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams, insanların, doğayı hasta edecek atıkları engellemeden sağlıklı beslenme şansının da olmayacağını belirterek, "İki annemiz var. Biri bizi doğurdu, diğeri yaşattı. Emine Hanımefendi'nin çabaları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Gezegene en yüksek seviyede emisyon ve yıkıcı davranışlar üretmeye devam ederek, kaynakları dünya çapında paylaşma yükümlülüğümüze sadık kalamayız" şeklinde konuştu.

New York Belediye Başkanı Adams, Emine Erdoğan'a hitaben "Ve bu yüzden öncelikle size teşekkür ederim. Çocuklarımıza miras kalsın diye bizi ayakta tutan annenin hayatını sürdürme yükümlülüğümüz olduğuna dair bilgeliğiniz ve anlayışınız için, vizyonunuz için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık hareketinin küreselleşme yolculuğunun ilk adımı olan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile beraber imzaya açtık. Ortak evimiz dünya için birleşelim, sesimizi yükseltelim çağrım, BM yetkilileri ve lider eşleri başta olmak üzere önemli pek çok doğa gönüllüsünde karşılık buldu. Bugün ise Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı dünyanın dört bir köşesindeki çevre dostlarına ulaştırmak için harekete geçiyoruz. Küresel #SıfırAtık hareketinin ilk gönüllüsü olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sürdürülebilir ve adil bir gelecek gayesiyle Sıfır Atık Hareketine verdiği anlamlı destek için gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tarihi girişimimiz ile yüreğinde aynı ideali taşıyan tüm coğrafyalardaki çevre dostlarını, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaya, birer Sıfır Atık gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Unutmayın ki, Dünya Ortak Evimiz ve ortak evimizin geleceğini kurtarmak bizim elimizde" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİNİ DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ortak evimiz dünya için kıymetli eşim Emine Erdogan Hanımefendi ve BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in imzaya açtığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na imzamızı attık. Tüm devlet ve hükûmet başkanlarını Sıfır Atık Hareketi’ne ortak olmaya davet ediyorum.' dedi.