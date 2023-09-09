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Emine Erdoğan, kızların eğitimini destekleyen vakfın başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan'da kadın ve kız çocuklarının eğitimlerine destek veren Earth Foundation'ın kurucu ortağı ve başkanı Geeti Bhagat ile bir araya geldi.

09.09.2023 - 19:52 | | ANKARA, (DHA)
Emine Erdoğan, kızların eğitimini destekleyen vakfın başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emine Erdoğan, Hindistan'da kadın ve kız çocuklarının eğitimlerine destek veren Earth Foundation'ın kurucu ortağı ve başkanı Geeti Bhagat ile görüştü. Görüşmede, vakfın kurduğu okullarda okuyan ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu ile bu okullarda okuyup mühendis olan bir kadın da yer aldı. (DHA)

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