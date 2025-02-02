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Emine Erdoğan Alev Alatlı'yı andı

02.02.2025 - 11:31Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan Alev Alatlı'yı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş, çok kıymetli bir dava insanıydı. Bilhassa gençlerimizin, hocamızın bıraktığı eşsiz düşünce mirasını kılavuz edinerek yeni yollar açan, öncü bireyler olmalarını temenni ediyorum."

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