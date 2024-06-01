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Emine Erdoğan: AK Parti 22 yıldır ilerlemenin öncüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor" dedi.

01.06.2024 - 15:52 |
Emine Erdoğan: AK Parti 22 yıldır ilerlemenin öncüsü

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti’nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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