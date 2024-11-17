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Emeklilik dilekçesi verdiği gün hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karayollarında bakım trafik teknikeri olarak görev yapan bir kişi, çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesi verdiği gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

17.11.2024 - 15:02 | | İHA
Emeklilik dilekçesi verdiği gün hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de Karayolları 36'ıncı Şube Şefliği'nde uzun yıllardır bakım trafik teknikeri olarak görev yapan Ayhan Evkaya, emeklilik dilekçesini verdikten sonra çalıştığı iş yerinden ayrılmak üzere hazırlık yaptığı sırada rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Evkaya'nın duran kalbi, götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleler ile yeniden çalıştırıldı.

Konya'ya sevk edilen Evkaya, buradaki hastanede tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evkaya'nın cenazesi Haçıveyiszade Camisi'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığında defnedildi.

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