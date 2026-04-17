Emekli olmasına 1 ay kalan madenci, ocakta elektrik akımına kapılıp öldü

17.04.2026 - 01:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali Sencer ARSLAN- Öznur GÜNEŞ/ ZONGULDAK, (DHA)

Zonguldak’ta çalıştığı taşkömürü üretimi yapan özel maden ocağında elektrik akımına kapılan madenci Suat Kulakçı (42) hayatını kaybetti. Kulakçı’nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Asma Mahallesi’nde bulunan taşkömürü üretimi yapan bir özel maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı, ocak içerisinde elektrik akımına kapıldı.

Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı
Arkadaşlarının yeryüzüne çıkardığı madenci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Kulakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Kulakçı’nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı: 7 ilde operasyonlar düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da 'kokoreç' yüzünden tartıştığı esnafı tüfekle vurdu
Kaynak suyunda yetişiyor, kilogramı 300 liradan satılıyor
Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı
