Emekli bayram ikramiyesi açıklandı! İşte Ramazan Bayramı'nda emeklilerin alacağı ikramiye tutarı

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamaları şu şekilde:

“Serbest muhasebeci ve mali müşavirler odalarının genel kurul toplantıları için üyelere taahhütlü posta ile çağrı yapmasını mevcut günümüzün teknolojik altyapı desteği ile beraber toplantı duyurularının odaların resmi internet sitesi üzerinden yapılmasını öngörüyoruz. Meslek ruhsatını usulsüz olarak kullandıranlara da meslekten çıkarma cezası getiriliyor. Mükellef mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Özel şirketler tarafından işetilen otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçen yabancı plakalı araçların ödeme yapmalarını zorunlu hale getiriyoruz.

Devlet hava meydanları işletmesi personelinde pirim ödemesi getirilerek milli maliyetlerin artırılması, döviz girişi sağlanması ve personel maliyetinin azaltılması teklifimizde yer almaktadır. Şu anda uygulanmakta olan doğum yardımı sistemi değiştirilerek doğum yardımı tutarlarının artırılması, teşvik edici destek sağlanması düzenlemesini öneriyoruz.

"BAYRAM İKRAMİYESİNDE 3 BİN TL’LİK TUTARI 4 BİN TL’YE ÇIKARIYORUZ"

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Ülkemizdeki doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle çocuk sayısının artırılması noktasında desteklerimizi 1 Ocak 2025 tarihiyle başlayacağı 1’inci çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl süre ile 1500 TL, üç ve üçüncü çocuktan sonra 5 yıl süre ile 60 ayda ödenecek 5 bin TL ödemeler başlamıştı. Emeklilerimize verilen ramazan ve kurban bayramı ikramiye tutarlarını bütçe dengeleri de dikkate alınarak 3 bin TL’lik tutarı 4 bin TL’ye çıkarıyoruz. Toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstündeki rakamı bütçe dengeleri dikkate alarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey’in başkanlığında çalışmalar tamamlandı.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ekonomist Muhammet Bayram’ın CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde: “Bayramdan önce yatırılacaktır. SSK, Bağkur, memur emeklisinin alacağı bir tarih var. Bu ay içerisinde bayram ikramiyesinin yatmasını bekliyoruz. Bayram ikramiyesi kendisi öldüyse eşi ve çocuğu için bir bölünme söz konusu. Beklenti aslında bin TL olmakla birlikte geçmiş yıllın enflasyonu baz alınarak da yapılabilirdi. 3 bin TL yüzde 44 artış olunca 4 bin 300’ler tutarında karşımıza çıkıyordu.

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EMİN YILMAZ: 133 MİLYAR TL BÜTÇEDEN ÖDENECEK

SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Geldiğimiz noktada sayın Güler’in açıklaması doğrultusunda 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi bin TL artışla 4 bin TL oldu. 3 bin TL iken bütçe karşılığı 99 milyar TL’ydi. 133 milyar TL bunun üzerinden bütçeden ödeneceğini söyleyebiliriz.