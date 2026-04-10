'Elmacı Dede' Muhammet Yılmaz şehit polislerin hayrına elma dağıttı

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı "Elmacı Dede" lakaplı Muhammet Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü vesilesiyle Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Ankara'ya getirdi. Yılmaz, elmaları şehitler hayrına Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı öncesi vatandaşlara dağıttı. Dağıtım öncesi uzun kuyruk oluştuğu gözlemlenirken, zaman zaman arbede yaşandı.

"Bu ismi operasyon bölgelerindeki Özel Harekatçılarla JÖH'ler koydu"

Muhammet Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine asker sevdalısı olduğunu belirtti. "Elmacı Dede" lakabını kendisine Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat ekiplerinin taktığını ifade eden Yılmaz, "Bu ismi operasyon bölgelerindeki Özel Harekatçılarla JÖH'ler koydu. Ben Ankara'ya çarşamba günü geldim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ettim. Onlar dediler ki ‘Bizim elmaya ihtiyacımız yok. Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde şehitler için dağıt' dediler. Bütün geçmiş şehitlerimizin anısına ikram etmek için Hacı Bayram-ı Veli Camii önünü seçtik. Bu elmalar Denizli'den, bizim kendi bahçemizin elmaları" diye konuştu.

"Polis Teşkilatımıza sonsuz saygı ve sevgilerimi iletirim"

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı vesilesiyle de polislerin yanında olduğu mesajını veren Yılmaz, "Polis Teşkilatımıza sonsuz saygı ve sevgilerimi iletirim. Polis şehitlerimizin de, asker şehitlerimizin de ruhları şad olsun. Onların ruhlarını şad etmek için kendi bahçemden getirmiş olduğum elmaları bugün burada dağıtacağım" şeklinde konuştu.

"Bizim en güzel noktamız askerler"

Askerler ve polisler için canla başla mücadele ettiklerini ve mücadele etmeye de devam edeceklerini ifade eden bir derneğin kurucularından olan Kevser Demir ise, "12 senedir Suriye'de hizmetteyiz. Hedefimiz Kızılelma. Halep, Şam, Humus, girmediğimiz yer kalmadı. Bugünkü amacımız askerlerimiz ve şehitlerimiz için elma dağıtımıydı. Bizim en güzel noktamız askerler. Her şeyden önce vatanımız. Bunun yanı sıra yüzde 90 Suriye ağırlıklı çalışıyoruz" dedi.