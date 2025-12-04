Elbistan'da yanlış kan verilen hasta öldü, mahkemeden tazminat kararı çıktı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Şubat 2020'de Elbistan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Gülseren Alkaya (67) hayatını kaybetti. İddiaya göre hastane, aileye ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledi ancak hastaneden bir kişinin polisi arayıp, 'Kadına yanlış kan verildi o nedenle öldü. Olay örtbas ediliyor' diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada kan grubu 0 Rh (+) olan Gülseren Alkaya'ya hemşire Abdullah Ö. (38) tarafından A Rh (+) kan verildiği ve kadının bu nedenle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine Abdullah Ö. hakkında Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sonunda mahkeme, Abdullah Ö.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 1 yıl 3 ay meslekten men cezası verdi. Hemşire karara itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi itirazı reddedip yerel mahkemenin hapis cezasını onarken, meslekten men cezasını da 1 yıl 8 aya çıkardı.

Gülseren Alkaya'nın çocukları, olayda idarenin de kusuru olduğu iddiasıyla Kahramanmaraş 1'inci İdare Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişinin hazırladığı raporun ardından mahkeme, davacıların maddi tazminat talebini reddedip her bir davacı için 40 bin lira olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nı toplam 240 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Kararın ardından konuşan Gülseren Alkaya'nın oğlu Mehmet Akif Alkaya, annesini grip şikayetiyle hastaneye götürdüğünü, taburcu edilmesini beklerken cenazesini aldığını belirtti. Alkaya, "Annem üşütmüştü, Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Tahliller yaptılar. Bir ünite kan vermeleri gerektiğini öğleden sonra da taburcu edeceklerini söylediler. Öğleden sonra gittiğimde de annemin vefat ettiğini söylediler bana. Ben de köye cenaze hazırlığı yapmaya gittim. Akşam hastane müdürü beni arayarak otopsi yapılacağını söyledi. Geri Elbistan Devlet Hastanesi'ne geldim otopsi yapıldı. Müdüre ve savcıya sordum niye otopsi yapıldığını o da bana ‘prosedür böyle' dediler. Bu arada hastaneden birisi ‘ben vicdan azabıyla yaşayamam hastaya yanlış kan verildi' diyerek polisi aramış. Bu arada hastane annemin kalp krizi geçirdiği yönünde rapor vermişti bize. Sadece annem için insan canına 240 bin TL bir bedel biçmişler" dedi.