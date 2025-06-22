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Elazığlılar tedirgin: Alacaka'da ortaya çıktı! 'İlk defa görüyorum'

22.06.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Elazığ'da tedirginlik yaratan görüntü... Çift başlı yılan görenleri şaşkına uğrattı.

Hayvanlar aleminde ender olarak görülen çift başlı yılanlardan biri, Elazığ'ın Alacaka ilçesine bağlı Çakmakkaya köyünde görüntülendi. Bir çiftçi tarafından ahırın girişinde görüntülenen yılan, tedirgin etti.

Çiftçi o anları cep telefonu ile görüntülerken, "İlk defa böyle bir yılan görüyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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