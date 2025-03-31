Elazığ'da depremzedeler bayramı yeni evlerinde geçiriyor

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte ağır hasar gören 10 bin 757 binadan yüzde 95'inin yıkımı gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan 5 bin 917 konut hak sahiplerine teslim edildi, 9 bin 595 konutun inşası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında inşası süren konutlardan yapımı tamamlananlar peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yeni evlerine yerleşen depremzedeler, Ramazan Bayramı'nda konuklarını ağırlıyor.

''YENİ EVİMİZDE İLK BAYRAMIMIZI GEÇİRİYORUZ"

Güneykent Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen 3 çocuk babası 75 yaşındaki Hükmü Erdem, AA muhabirine, yaşanan depremi devletin yardımıyla atlattıklarını söyledi.

Depremden sonra evlerini ve yaşadıkları mahalleyi terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Erdem, "Devletimizin yaptığı evlere yerleştik. 3 ay oldu taşınalı, evimizden memnunuz. Geniş, ferah ve sağlam bir eve kavuştuk. Allah devlete zeval vermesin. Evimizde ailemle mutluyuz. Devlet en büyük imkanı sundu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Yeni evimizde ilk bayramımızı geçiriyoruz. Çocuklarımız komşularımız geliyor." dedi.

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Eşi Güler Erdem (64) de devletin kendilerine sağladığı imkanlardan memnun olduklarını belirtti.

Yeni evlerine kavuştuklarını anlatan Erdem, şunları söyledi:

"Çok mutluyuz. Allah devletimiz ve hükümetimizden razı olsun. Çok memnunuz evimizden. Yeni evimizde çocuklarımızla huzur içindeyiz, bayram coşkusunu yaşıyoruz. Bayramdan önce tatlı ve börek gibi tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Şimdi evimizde misafirlerimizi karşılıyoruz."

"EVİMİZDE GÜZEL BİR BAYRAM HAVASI VAR"

Yeni evine kavuşan 1 çocuk babası Ahmet Çelik (43) ise yaşadıkları sıkıntılardan sonra rahata kavuştuklarını belirtti.

Çelik, "Evimizde bayram telaşı var. Komşu ve akrabalarımızı bekliyoruz. Bayramımız güzel geçiyor. Eski mahallemizden ayrılmak zorunda kaldık, yeni mahallemizde, yeni evimizde yaşıyoruz. Yeni komşularımız oldu. Eski komşularımızı da bekliyoruz. Evimizde güzel bir bayram havası var." dedi.

"KONUTLARA YERLEŞME ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE"

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Elazığ AFAD İl Müdürü Cafer Giyik de kentte 2020'deki depremin izlerini silmeye çalışırken, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini söyledi.

Bu depremde de kentte 10 bin 757 binanın ağır hasar aldığını anlatan Giyik, kentteki vatandaşların bu depremden de büyük oranda etkilendiğini belirtti.

Giyik, devletin vatandaşların yaralarını sarmak için tüm gücüyle çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarını büyük ölçüde sardık. Bugün itibarıyla 10 bin 757 binadan yüzde 95'inin yıkımını gerçekleştirdik. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için de konut yapımına hızlıca başladık. İnşasına başladığımız 15 bin 512 konutun 5 bin 917'sini teslim ettik. Vatandaşlarımız teslim ettiğimiz konutlarına yerleşmeye başladı. Konutlara yerleşme oranı yüzde 80'in üzerinde. Çalışmalar devam ediyor. 9 bin 595 konutun inşaatı devam ediyor. Bu inşaatlar yüzde 70 seviyesinde."

Giyik, kalan konutları bu yıl içerisinde tamamlayarak depremzedelere teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.