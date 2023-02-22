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Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi

Elazığ’da, 17 Şubat’ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından metrelerce uzanan fay hattındaki kırık, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

22.02.2023 - 01:02 | | Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)
Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Elazığ’da 17 Şubat günü 18.34’te, merkez üssü Yolüstü Köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ’ın yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir yapı hasar almadı. Depremin ardından fay hattında oluşan kırık, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ’da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi

Depremin yaşandığı Yolüstü köyünde fay hattının geçtiği bir arazide çekilen görüntülerde, metrelerce uzayan kırıklar görüldü.

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