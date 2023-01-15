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Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

15.01.2023 - 07:13 |
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Elazığda 4,9 büyüklüğünde deprem

AFAD: An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta

AFAD'dan yapılan açıklamada "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi yer aldı.

Elazığda 4,9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde an itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Yerelde tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun Elazığ.

 

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