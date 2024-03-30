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Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Elazığ Merkez'de saat 03.25'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

30.03.2024 - 07:15 |
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da saat 03.25'de yerin 13.83 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Öte yandan, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinden de hissedildi.

VALİ TORAMAN: HERHANGİ BİR İHBAR BULUNMAMAKTADIR

Deprem sonrasında Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medyasından yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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