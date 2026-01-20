Ekranlardan nüfus kayıtlarına... Alya 2025’in en popüler bebek ismi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Türkiye’de bebek isimlerinde yaşanan değişim, dizilerin gücünü ortaya koydu. 2025 yılında kız bebeklere en çok verilen isim “Alya” olurken, bu yükselişte Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in payı dikkat çekti.

BU YIL BEBEKLER ‘ALYA’ ADINI ALDI

Geçtiğimiz yıl kız bebeklerde zirvede yer alan Defne ismi, bu yıl yerini Alya’ya bıraktı. Toplam 889 bin 598 bebeğin dünyaya geldiği 2025’te, Alya ismi kısa sürede listenin ilk sırasına yerleşti. Uzak Şehir dizisiyle birlikte Alya, 2025’in sadece ekranlarda değil, nüfus kayıtlarında da en çok iz bırakan isimlerinden biri olarak öne çıktı.

SİNEM ÜNSAL’IN CANLANDIRDIĞI ALYA İZ BIRAKTI

Uzak Şehir dizisinde Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya karakteri, güçlü kadın temsili, duygusal hikayesi ve kararlı duruşuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizi yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren sanal medyada geniş yankı uyandırırken, Alya karakteri de en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

UZAK ŞEHİR ETKİSİ

Diziye dair sahneler, replikler ve karakter analizleri gündemden düşmezken, Alya isminin yeni doğan bebeklerde tercih edilmesi Uzak Şehir’in etkisinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir her pazartesi Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

 

 

