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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı! Sözleri tepki çekmişti

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatıldı. Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

08.11.2022 - 16:45 | | Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL,(DHA)
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı! Sözleri tepki çekmişti

Dün akşam katıldığı bir televizyon programında ekmek fiyatı hakkında sarfetti sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Cihan Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Kolivar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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