AK Parti'li Çelik: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'nın sözleri, nefret söylemidir

AK Parti'li Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın canlı yayında ekmek tüketimi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" açıklamasında bulundu.