Ekmeğe zam! Eskişehir'den ilk sinyal geldi, işte talep edilen yeni fiyat
Ekmek zammı kapıda. Eskişehir'de zamlı ekmek fiyatlarının ne kadar olacağı ise merak konusuydu. Açıklama İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu'ndan geldi, talep edilen yeni rakamı açıkladı.
Eskişehir'de ekmeğe zam açıklaması geldi. İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapılacağını açıkladı.
'MALİYETLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR'
Artan maliyetlere dikkat çeken Musa Kazım, 2,5 lira olan 200 gram ekmeğin Ticaret Odası’nın onayı halinde 15 liraya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Kazım şunları söyledi:
"Gerçekten maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyoruz. Fırıncı bu şartlarda zor ayakta duruyor. Zam yapmak için de zamanla yarışıyoruz adeta. Ticaret Odamızın takdiri olursa şu anda 200 gramı 12,5 lira olan ekmeği 15 liraya çıkarmayı düşünüyoruz. Ama şunu bilin: Bu zam sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek yapılıyor. Çünkü maliyetler artmaya devam ediyor. Serbest piyasada akşamdan sabaha kadar zam yapılabiliyor ama bizde öyle değil, biz zam yaparken bir sürü prosedürden geçiyoruz. Başvurular yapıyoruz, onay alıyoruz. Çok kolay olmuyor.
MECBUR KALIYORUZ
"O yüzden 15 lira bizim için bir kurtarma çabası olacak. Ama sonunda muhatap halkla biz oluyoruz. Gerçekten çok zor duruma kalmadıkça zam talebinde bulunmuyoruz. Elimizden geldiğince idare ediyoruz ama edemediğimiz noktada mecbur kalıyoruz"
EŞİT ŞARTLARDA DEĞİLİZ
Anadolugazetesi.com'da yer alan haberde Mülazımoğlu, 250 gramı 10 liradan satılan Halk Ekmek'in rakipleri olmadığını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Onlar zaten maliyetine satar. Kar amacı gütmez. Kirası yoktur, suyu ucuzdur, işçiliği desteklidir. Bizim gibi özel işletmelerle bir tutulamaz. Bizim her bir işletmenin kirası var, gideri var. Eşit şartlarda değiliz yani. O yüzden halk ekmekle fiyat kıyaslaması yapmak adil olmaz. Ekmek fiyatı sabit olsun da diyemeyiz çünkü bizim giderlerimiz sabit değil ki. Simite zam konusu da aynı. Susam zamlandı, pekmez zamlandı, işçilik zamlandı. Simit fiyatı için henüz hesap yapmadık. Şu anda simit 15 lira civarı. Biz simite de, ekmeğe de öyle aşırı zamlar istemeyiz, zaten müsaade de etmeyiz. En fazla yüzde 15-20 gibi bir kâr marjı eklenerek bir zam düşünülür. Ama bu da tamamen maliyetlere göre şekillenir. Bizim hiçbir zaman ilk fırsatta zam yapalım diye bir derdimiz yok"