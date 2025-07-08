Ekmeğe zam! Eskişehir'den ilk sinyal geldi, işte talep edilen yeni fiyat

"Onlar zaten maliyetine satar. Kar amacı gütmez. Kirası yoktur, suyu ucuzdur, işçiliği desteklidir. Bizim gibi özel işletmelerle bir tutulamaz. Bizim her bir işletmenin kirası var, gideri var. Eşit şartlarda değiliz yani. O yüzden halk ekmekle fiyat kıyaslaması yapmak adil olmaz. Ekmek fiyatı sabit olsun da diyemeyiz çünkü bizim giderlerimiz sabit değil ki. Simite zam konusu da aynı. Susam zamlandı, pekmez zamlandı, işçilik zamlandı. Simit fiyatı için henüz hesap yapmadık. Şu anda simit 15 lira civarı. Biz simite de, ekmeğe de öyle aşırı zamlar istemeyiz, zaten müsaade de etmeyiz. En fazla yüzde 15-20 gibi bir kâr marjı eklenerek bir zam düşünülür. Ama bu da tamamen maliyetlere göre şekillenir. Bizim hiçbir zaman ilk fırsatta zam yapalım diye bir derdimiz yok"