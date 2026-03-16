Ejder Tepesi'nde nefes kesen anlar... İzleyenler hayran kaldı

16.03.2026 - 10:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Son ölçümlerde kar kalınlığının 275 santimetre olduğu Palandöken'in zirvesinden, kar üzerindeki güç ve adrenalin deneyimi nefes kesti.

3 bin 200 rakımdaki Türkiye'nin en dik pisti olarak bilinen Ejder Tepesi'nden Bir kayakçının inişi anbean dronla kayıt altına alındı.

TRT vericisinin bulunduğu tepeden kayakla adeta bulutların arasında süzülen kayakçı izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Ejder3200 tarafından yapılan paylaşım, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.

87 kilometre uzunlukta 55 pistle saatte 24 bin kişi taşıma kapasiteli 19 lift sistemine sahip Palandöken Kayak Merkezinde 943 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte dünya standartlarının üzerinde geleneksel kızak pisti bulunuyor. 9,2 kilometrelik gece kayağı pisti ise ziyaretçilere günün her saatinde kayak yapma fırsatı sunuluyor.

 

 

 

 

