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Temmuz ayında Rize yaylalarında karla mücadele devam ediyor

04.07.2026 - 18:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize İl Özel İdarei’inin Rize yaylarındaki kar temizleme mesaisi Temmuz ayında da devam ediyor.

1Temmuz ayında Rize yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Kış mevsiminden kalan yoğun kar kütlelerinin iş makineleriyle temizlenmesi sonucu yayla yollarında ulaşım yeniden sağlanması için kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

2Temmuz ayında Rize yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yayla, Çaçağona Yaylası, Siprona Yaylası, Dere Yayla, İntor Yaylası, Küçük Yayla, Kayadibi Yaylası, Çamlık Yaylası, Movri Yaylası, Nolaşkar Yaylası, Çarimangana Yaylası, Zizeni Yaylası, Nokavare Yaylası, Taprıke Yaylası ve Golazena Yaylası'nda yollar yeniden ulaşıma açıldı.

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3Temmuz ayında Rize yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Balıklı Yaylası’nda ise ulaşımın yeniden sağlanması için kar temizleme çalışmaları ekipler tarafından hız kesmeden sürdürülüyor.

4Temmuz ayında Rize yaylalarında karla mücadele devam ediyor

 

 

 

5Temmuz ayında Rize yaylalarında karla mücadele devam ediyor

 

 

 