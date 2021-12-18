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Ehliyette yeni dönem! Ve değişiyor MEB harekete geçti...

Ehliyet ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ehliyet almak zorlaşıyor. Uzun zamandır bekleniyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Ehliyet sınavları değişiyor. Yeni düzenleme ile direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması hedefleniyor.

18.12.2021 - 16:09 |
Ehliyette yeni dönem! Ve değişiyor MEB harekete geçti...

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ehliyet sınavları ile ilgili bazı düzenlemeler yapmak için harekete geçti. Bakanlık yeni düzenleme yapacak. Düzenleme için taslak hazırlandı ve ilgili kurumlara gönderiliyor.

EHLİYET ALMADA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞİYOR

Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor. Sürücü kurslarına başvuran kursiyerler en az 34 saat teorik, en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi alıyor. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ehliyetli sürücü bulunuyor.

DİREKSİYON SINAV SÜRESİ 8 YIL ÖNCE DEĞİŞMİŞTİ

Geçmişte 15 dakika olan direksiyon sınavları 2013 yönetmeliğinden sonra ilk başta 30, ardından 35 dakikaya çıkarıldı.

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2022 YILINDA STANDARTLAR YÜKSELECEK

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin NTV canlı yayında şu açıklamalarda bulundu: "İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde devam eden karayolu güvenliğiyle ilgili bir çalışma var. Teorik sınavlarda gelen sorular içerisinde hem engellilere yönelik hem video yöntemiyle uygulamalı sorular yer alacak. Daha doğrusu hayatın içinden trafik ile ilgili birebir karşılaşılan senaryolarla ilgili sorular gelecek. Bunları bir bölümü yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor. Uygulama hayata geçerse sınav alanları belli bölgelerde sınırlandırılmayacak. 35 dakika olan sınav süresi uzatılacak. Güzergah genişletilecek. Bu güzergahın genişletilmesi doğru bir karar çünkü o güzergahın ezberlenmemesi lazım. Daha yüksek standartlar sürücü adaylarımızı 2022 yılında bekliyor. 8 yıl önce yapılan düzenleme Avrupa standartlarının üzerine çıkan bir uygulamaydı. Şimdi bu standartlar daha da yükseltilecek."

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