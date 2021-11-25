Kimlik ve ehliyetle ilgili son dakika açıklaması! 81 ilde bir ay içinde başlıyor! E-Devlet'ten yapılıyor

Kimlik ve ehliyetlerle ilgili flaş açıklama. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin nüfus vatandaşlık hizmetlerinde de devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Soylu, yeni nüfus müdürlüğü konseptinin 54 il ve 515 ilçe müdürlüğünde tamamlandığını aktardı. Yeni çipli kartların dağıtımının devam ettiğini bildiren Soylu, 2016'dan bugüne kadar 68,9 milyon kimlik kartı dağıtıldığını, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin kimlik kartının yenilendiğini kaydetti.İçişleri Bakanı Soylu, "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim: Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız." diye konuştu.

ÇİPE İŞLENECEK

TÜBİTAK tarafından altyapısı hazırlanan bu yeni uygulama ile elektronik imzalar artık kimlik kartlarındaki işte çipe işlenecek. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

KİMLİK KAYBOLURSA E-İMZA İPTAL OLACAK

50 milyonu aşan kullanıcı ile büyük bir hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-İMZA NEDİR?

Hayatı kolaylaştıran çözümlerden biri olan elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

E-İMZA ALMANIN 2 YOLU VAR

Elektronik imza 2 farklı çeşide sahiptir. Bunlar; Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle: Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler: Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler: Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu. İmza sirkülerinin bir fotokopisi Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı. Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı.

E-İMZA NASIL ALINIR?

Elektronik imzaya sahip olabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayladığı elektronik sağlayıcılar üzerinden sunulan e-imza hizmetinden faydalanarak elektronik imza yetkisine sahip olabilirsiniz. Elektronik imza 2 farklı çeşide sahiptir. Bunlar;

E-DEVLET'TEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

e-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 milyonun üzerinde elektronik imza kullanıcısının olduğunu ve her geçen gün arttığını söyledi.

21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-imza başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade eden Kılıç, "e-imza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandırsak da, yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar. Bu durum e-İmza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmenlikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek" dedi.