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Ehliyette yeni dönem resmen başladı! Flaş değişiklik kararı, ilk kez uygulanacak

Ehliyet alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yeni karar resmen duyuruldu. Ehliyette yeni uygulamanın detayları belli oldu. İlk kez uygulanacak. Zaman tasarrufu sağlanacak. Bakanlık tarafından kamuoyuna ayrıntılar hakkında bilgi verildi. "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetine e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

28.04.2022 - 12:28 |
Ehliyette yeni dönem resmen başladı! Flaş değişiklik kararı, ilk kez uygulanacak

Millî Eğitim Bakanlığı motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlattı.

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişi sertifika alıyor. Sertifikalar, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor; kursiyerler, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu " projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak.

Bugün başlayan proje sayesinde kâğıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak.

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