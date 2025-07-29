Egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücreti ne kadar? (2025)

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Egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücreti, araç sahiplerinin merak ettiği ödemelerden birisi. Halk arasında egzoz muayene ücreti olarak da bilinen bu ödeme için TÜVTÜRK, yapılması gereken ödeme miktarlarını belirlemiş durumda. Aşağıda egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücretinin ne kadar olduğunu gösteren bir tablo bulunuyor.

Egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücreti

Hizmet Türü Tutar (KDV Dahil) Bakanlık Payı İstasyon Payı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli 368 ₺ 235 ₺ 133 ₺ Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi Bedeli 37.910 ₺

Egzoz muayene cezası ne kadar?

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1) kapsamında, 1/1/2025 – 31/12/2025 tarihleri arasında Çevre Kanunu 20 (a) maddesine göre egzoz gazı emisyon ölçüm muayenesini yaptırmayanların ödeyeceği cezalar şu şekilde: