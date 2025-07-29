Egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücreti ne kadar? (2025)
29.07.2025 - 14:58Güncellenme Tarihi:
Egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücreti, TÜVTÜRK tarafından belirlenmiş durumda.
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Egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücreti, araç sahiplerinin merak ettiği ödemelerden birisi. Halk arasında egzoz muayene ücreti olarak da bilinen bu ödeme için TÜVTÜRK, yapılması gereken ödeme miktarlarını belirlemiş durumda. Aşağıda egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücretinin ne kadar olduğunu gösteren bir tablo bulunuyor.
Egzoz gazı emisyon ölçüm (muayene) ücreti
|Hizmet Türü
|Tutar (KDV Dahil)
|Bakanlık Payı
|İstasyon Payı
|Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli
|368 ₺
|235 ₺
|133 ₺
|Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi Bedeli
|37.910 ₺
Egzoz muayene cezası ne kadar?
2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1) kapsamında, 1/1/2025 – 31/12/2025 tarihleri arasında Çevre Kanunu 20 (a) maddesine göre egzoz gazı emisyon ölçüm muayenesini yaptırmayanların ödeyeceği cezalar şu şekilde:
- Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 14.310 TL
- Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 28.637 TL
- Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi (katalitik dönüştürücü, dizel partikül filtre vs.) çalışmayan veya devre dışı bırakılan araçlar için 14.310 TL
- Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 57.279 TL
- Yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere 114.584 TL