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EGM duyurdu, bugün başladı! Yeni radar konulan illerin haritası yayınlandı

09.07.2025 - 23:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

EGM duyurdu, bugün başladı! Yeni radar konulan illerin haritası yayınlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi.

EGM duyurdu, bugün başladı Yeni radar konulan illerin haritası yayınlandı

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