Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Kar yağışı eğitime ara verdirdi. Hangi illerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava şartları ve etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. İşte okullar için tatil kararı alınan iller...

KASTAMONU

Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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MUŞ

Muş’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Muş valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.