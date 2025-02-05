Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı birçok ilde etkili oluyor. Bu çerçevede birçok ilde okullar tatil edildi.

ORDU

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 5 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmı olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Çamaş ilçemizin Edirli Kocaman İlk ve Ortaokulu ile Türk Telekom ÇPL hariç diğer tüm okullarında, Çaybaşı ilçemizin İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlk ve Ortaokulu, Kapılı Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Aşıklı İlkokulu, Çakıllı İlkokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk ve Devecik Mahallesi'nde bulunan okullarında, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlk ve Ortaokulunda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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SAKARYA

Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebi ile bazı mahallelerde taşımalı eğitime 2 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Mevcut hava şartlarının olumsuz olması, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile 05.02.2024 Çarşamba ve 06.02.2024 Perşembe günleri Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu ve Beylice Ortaokulu’nda eğitim öğretim faaliyetlerine 2 gün ara verilmesine ve Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de yoğun kar yağışının ardından 6 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirken, engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının 6 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara istinaden il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 6 Şubat günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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SİVAS

Sivas'ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar kenti beyaza bürüdü. Sivas Valiliği, buzlanma riski nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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KAYSERİ

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 6 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceği, gece geç saatlerde sıcaklığın -5 derecenin altına düşeceği ve bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 06 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

HAKKARİ

Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 6 Şubat 2025 Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.