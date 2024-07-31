Efkan Ala'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar: Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır

Efkan Ala, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Haniye uğradığı saldırıyla şehit oldu. Edindiğim bilgilere göre havadan saldırı yapıldı. Saldırı gece 1-2 gibi yapıldı. Bu saldırı küresel bir kriz. Allah'tan rahmet diliyorum, cinayet şebekesini de şiddetle lanetliyorum. Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır.

Dün de Beyrut'a saldırı oldu ve Hizbullah'ın ikinci adamına suikast gerçekleştirdiler. Bir yandan içeride inanılmaz bir katliam gerçekleştiriliyor, çocuklar 1 yıldır öldürülüyor. Bir yandan insanlar yerinden yurdundan ediliyor. Hastaneler, okullar vuruluyor, sığınma kampları vuruluyor. Orayı acımasızca yok ediyor. Çocuk katili diye de gittiği yerlerde protesto ediliyor. Uluslararası mahkemeler de bunu teyit etti. Yüksek bir sesle oradaki zulü bütün dünya ifade ediyor. Uluslararası sistem harekete geçmiyor. Başta ABD olmak üzere büyük güçler bu katliamların arkasında duruyor.

Ortadoğu'da tesadüfler bile planlıdır. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Bu facianın alkışlanmasıdır, soykırımın alkışlanmasıdır. İnsanlığın yüz karasıdır. Aynı zamanda bir de çocuk katliamlarını örtbas etmek için krizi daha da yükseltiyor. İsrail güvenliği diyenlere sormak lazım, neden bu kadar savaşı yayıyor? Kendi bakanlarının yaptıkları açıklamalarda bunu İsrail'in yaptığı anlaşılıyor. Şu an 3 bakanı açıklama yaptı ve bunun doğru bir saldırı olduğunu, kendileri tarafından yapıldığını ima ettiler.

Haberin Devamı

Bu saldırının olduğu günlerde Türkiye'nin de önemli inisiyatif aldığı ateşkes görüşmeleri alınıyordu. Önemli mesafe alınmıştı. Haniye olumlu bakıyordu ve çaba sarf ediyordu ateşkes için. Aslında tek taraflı bir saldırı var. Bir işgalin ötesine geçti, kitlesel soykırım yapılıyor. Ateşkes müzakerelerinde önemli mesafe alınmışken ve en önemli aktörlerden biri Haniye iken bu saldırı yapılıyor.

İslam dünyasındaki dağınıklık tahammül edilir gibi değil. Harekete geçirmek için cumhurbaşkanımız defalarca çağrı yaptı, toplantılar yapıldı. Filistin davasının hepimizin davası olduğunun altını çizdi. Bu kadar petrol gücü, nüfus dikkate alınınca ciddi bir iş birliği olsa cinayet şebekesi durdurulabilir. Bu gücü harekete geçirmek istiyoruz. İsrail'in oradaki etkisi de belirleyici olabiliyor. İnsanlığımızın yüklediği misyon ile bu devletleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. İslam ülkeleri için de söylenecek çok şey var. Bunun cevabı veriliyor olsa bugün bu halde olmayız. Türkiye'nin tepkisinin yüzde 10'u gösterilse önemli mesafe alınırdı.

Haberin Devamı

Çin'de Hamas ile Fetih'in görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmeler bizim de Filistin'deki iki devletli çözümümüz karşılık buldu.

İsrail burada barış istemiyor. İsrail yayılmak, buraları işgal etmek istiyor. Netanyahu ve bu politikası orada durmayacaktır. Orada bu saldırılar başlamadan önce Netanyahu zor durumdaydı. İçeride gösteriler vardı, yolsuzluk suçlamaları vardı. Bu işgaller onun durumunu tahkim etti. Bu barış istemeyen, yayılmacı anlayıştır.

Hamas'ın liderlerini zaten teker teker suikastla şehit ediyorlar. Yine de bu hareket durmuyor. Çünkü bu bir anlayış, bir ruh. İnsanlığın vicdanında mahkum olacaklar. Bundan sonraki yol haritasını biz Türkiye olarak dile getiriyoruz. İki devletli çözüm... Filistin devleti tanınacak.

Haberin Devamı

Türkiye çatışma yerlerinde pozitif insiyatif alıyor. Bakın Suriye'de insiyatif aldık. Irak'ta da insiyatif aldığımız alan var. O alanı büyütme çabasında değil Türkiye. Biz barışın huzurun sağlanmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye İsrail Filistin ilişkilerinde rasyonel, insani, akli politika izliyor.

Türkiye çatışma yerlerinde pozitif insiyatif alıyor. Bakın Suriye'de insiyatif aldık. Irak'ta da insiyatif aldığımız alan var. O alanı büyütme çabasında değil Türkiye. Biz barışın huzurun sağlanmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye İsrail Filistin ilişkilerinde rasyonel, insani, akli politika izliyor. Bu katliamı durdurmak için herkesin harekete geçmesi lazım. Geçmiyorsa bu suça ortaktır. Aklın yok olması durumu ile karşı karşıyayız. Diplomasi yok olmuş durumda. Dünya gerçekten tahmin edilemez yerlere sürüklenebilir.

İçerideki kırılganlıkları irdelemeyi doğru bulmuyoruz. Bizim derdimiz Hamas-Fetih bir araya gelsin. Türkiye hem Hamas'la hem El Fetih ile sansürsüz konuşabilen birinci ülke. Yakın zamanda Abbas Türkiye'yi ziyaret etti. Hepsiyle birlikte barışı, huzuru nasıl sağlarız, nasıl Filsitin devletinin tanınması sağlanır çabası içindeyiz. Biz orada taraf gözetmiyoruz. Bizim için Filistin tektir. Bizim davetimiz geçerlidir ama bugünkü durumu görüyorsunuz.

Haberin Devamı

ABD'de seçimler yaklaşınca İsrail Filistin'de daha fazla saldırı yapmaya başlamıştır. İşgal alanlarını da seçim dönemlerine getirmiştir. Çünkü oradaki lobi ilişkilerinden siyasal açıdan, diplomatik açıdan orta Doğu'dan yayılmacı olarak yararlanmak istiyor.

Bunlar aslında anlaşmalı kavgalar yapıyor. Anlaşmalı anlaşmazlıklar ortaya koyuyor. yayılmak istediğinde bir fırsat bulduğunda ABD'de ona göre ses geliyor. Siyasi bir suikast oldu şimdi. Hemen açıklama yapıyorlar, İsrail'e saldırı olursa onların savunma hakkını destekleyeceğiz diyorlar. ABD arkasında olmadan hareket etmeleri mümkün değil. ABD içindeki Yahudi lobisinin etkinliğini burada en başa koymak gerekir. Belirleyici etkisini dikkate almak gerekir.

Orta Doğu'da barışlar sonsuz olmaz. Anlaşmalar da anlaşmasızlıklar da çok uzun sürmez. Suriye kendi yaptı bunları. Kendi içindeki savaş, içeriyi yönetememe durumu Suriye'nin üçte birinin dışarı gitmesini zorunlu kıldı. Suriye 2010'lardan beri yanıyor. Ülke tarumar oldu. Biraz zorunlu olarak durulma yönünde fakat içeride çok sorunlar var. Biz Suriye ile birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz Suriye'de ilk fırsatta bir araya gelip meselelerini konuşmak zorundayız. Şimdi orada bir anlaşma imkanı varsa biz kendi insiyatifimiz ile yapacağız. Arabulucuya değil görüşmeye ihtiyaç var.