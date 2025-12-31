GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEfeler'de kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü öldü
HaberlerGündem Haberleri Efeler'de kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü öldü

Efeler'de kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü öldü

31.12.2025 - 01:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (AA)

Efeler'de kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Uğurlu'nun (28) kullandığı 35 BHM 182 plakalı tır, Aydın-Denizli kara yolu Pınardere Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırıp tren yoluna girdi.

Haber verilmesiyle olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağanak dolayısıyla ekiplerin güçlükle araçtan çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi morguna götürüldü.

Güncel Haberler

Karaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Karaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Karaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Karaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Edirne'de 10 gündür süren su kesintisi mahalleliyi sokağa döktü
#Gündem

Edirne'de 10 gündür süren su kesintisi mahalleliyi sokağa döktü

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 oldu
#Ekonomi

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 oldu