EdirnekapÄ± ÅžehitliÄŸi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, 3. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Levent ErgÃ¼n, Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zafer AktaÅŸ, EyÃ¼psultan Belediye BaÅŸkanÄ± Deniz KÃ¶ken, gaziler ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri katÄ±ldÄ±. Åžehitler AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile baÅŸlayan tÃ¶ren, silah atÄ±ÅŸÄ±, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ± ile devam etti. TÃ¶rende, Ä°stanbul Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Safi ArpaguÅŸ ÅŸehitler iÃ§in dua okudu.Â

"EÅžÄ° BENZERÄ° GÃ–RÃœLMEMÄ°Åž BÄ°R DESTAN YAZDIK"

TÃ¶rende konuÅŸan Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, "YÃ¼z binlerce ÅŸehidimizin sarsÄ±lmaz imanÄ± ve cesaretiyle tarihe nakÅŸettik. EÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir destan yazdÄ±k. Ã‡anakkale'de atalarÄ±mÄ±zÄ±n yaktÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k meÅŸalesi, dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de yolumuzu aydÄ±nlatmaktadÄ±r.

BugÃ¼n KÄ±brÄ±s'ta, Suriye'de, Mavi Vatan'da ve daha nice coÄŸrafyalarda bizi gÃ¼Ã§lÃ¼ ve heybetli kÄ±lan da aynÄ± ruhtur. Temeli Ã‡anakkale'de atÄ±lan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bÃ¼tÃ¼n zorluklarÄ±n Ã¼stesinden aynÄ± inanÃ§ ve kararlÄ±lÄ±kla gelecek, her tÃ¼rlÃ¼ badireyi, birlik ve kardeÅŸlik iÃ§inde aÅŸacaktÄ±r.

Kahraman ecdadÄ±mÄ±zÄ±n emanetlerine ve aziz vatana layÄ±k olmak iÃ§in, Ã‡anakkale Ruhu'nu sonsuza dek yaÅŸatacak, istiklÃ¢l ve istikbÃ¢limizden asla taviz vermeyeceÄŸiz. Ã‡anakkale Zaferi'mizin 107. yÄ±lÄ±nda, baÅŸta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere, istiklalimizin tÃ¼m kahramanlarÄ±nÄ± rahmet, dua ve ÅŸÃ¼kranla yÃ¢d ediyorum. Ã‡anakkale'yi GeÃ§ilmez KÄ±lan Aziz Åžehitlerimiz. GazanÄ±z mÃ¼barek, ruhunuz ÅŸÃ¢d, makamÄ±nÄ±z Ã¢li olsun. Vatan size minnettar." dedi.

TÃ¶renin ardÄ±ndan Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol heyeti ÅŸehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bÄ±raktÄ±.