Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemDestan yazdık! Hesaba katmadıkları tek şey...
HaberlerGündem Haberleri Destan yazdık! Hesaba katmadıkları tek şey...
ABONE OL

Destan yazdık! Hesaba katmadıkları tek şey...

Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul'a girmek için saldırı planı yapan İngiliz amiral, son darbeyi 18 Mart’ta indirmeyi düşünürken büyük bir hezimet yaşayarak dersini alacaktı...

• 18 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

Çanakkale'deki tarihi zafer, bugün Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası alanda yeniden gündemde öne çıkan Türk Boğazları'ndaki egemenlik mührünün hikayesinin de başlangıcı... 1914'te Boğazı geçerek Osmanlının başkenti İstanbul'a girmek için üç aşamalı saldırı planı yapan İngiliz amiral, son darbeyi 18 Mart 1915'te indirmeyi düşünürken aynı gün büyük bir hezimet yaşamıştı.

2Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

Çanakkale Savaşı'nda büyük zafer, iki aşamalı zaferin ardından geldi. Birincisi Çanakkale Deniz Savaşı, ikincisi ise Çanakkale Kara Savaşı. Deniz Savaşı, 3 Kasım 1914 ile 18 Mart 1915 tarihleri arasında yapıldı.

3Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

İtilaf Devletlerinin temel amacı, Osmanlının başkenti İstanbul'u ele geçirerek Boğazlar bölgesine hakim olmaktı. Çanakkale Boğazı, İstanbul'un askeri açıdan kapısıydı. İstanbul'un işgali, ancak Çanakkale'yi geçmekle mümkündü.

4Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

İtilaf Devletlerinin planı gereği önce Çimenlik ve Kilitbahir mevkilerindeki tabyalar ile sahildeki bataryalar susturulacaktı. Taarruz 3 Kasım 1914'te başlatıldı. İngiliz ve Fransız savaş gemileri tabyaları ağır bombardıman altına aldı ancak Türk topçusu düşmana geçit vermedi.

5Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat Bey, Boğaz’a mayın döşenmesi emrini verdi. Binbaşı Nazmi Bey, Nusret Mayın Gemisi ile 26 mayını Boğaz’a döşedi. 18 Mart 1915 günü düşmanın büyük taarruzu başladı.

618 MART HESABI

18 MART HESABI

İtilaf Devletleri güçlerinin Akdeniz Başkomutanı İngiliz Amiral Carden, İstanbul'a girmek için üç aşamalı saldırı planı yapmıştı. Amiralin planına göre, son darbe 18 Mart'ta indirilecekti. Planda hesaba katılmayan tek şey; Çanakale'nin Türk milletinin onuru olduğu ve burada bir milletin evlatlarının ölümüne savaşacağı idi. Düşman donanması 18 Mart günü 18 savaş gemisiyle Boğaz'a girmeye başladı.

7Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

emiler menzile girince Türk topçusunun gökgürültüsünü andıran eş zamanlı atışı başladı. Türk topçusu, Boğaz'ı düşman gemileri için cehenneme çeviriyordu. Topçunun sersemlettiği düşman donanması, bu kez Nusret'in ustaca döşediği mayınlara çarptı.

8Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

Günbatımına doğru saat 17.30'u gösterirken Amiral De Robeck çekilme emrini verdi. Çanakkale Zaferi'nin ilk aşaması olan Deniz Zaferi kazanılmıştı.

9Destan yazdık Hesaba katmadıkları tek şey...

Kara Savaşı ise 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 arasında yaşandı. Bir yıla yakın şiddetli çatışmalar yaşandı. Çanakkale karadan da geçilemiyordu. İtilaf güçleri, 1915 aralık ayından itibaren askerlerini aşamalı olarak tahliye etti. Savaşın sonucu bir felaketti. İki taraftan da toplam zayiat 500 bin kişiydi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…