'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalyalı Türk bayrağı törenle göndere çekildi

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya'nın Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Albay İan Brandon, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi.