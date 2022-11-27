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Edirne’de yağ fabrikasındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı

Edirne’de sıvı yağ fabrikasında çıkan yangın ürkütücü boyuta ulaştı. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangın ve çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.

27.11.2022 - 18:52 | | EDİRNE (İHA)
Edirne’de yağ fabrikasındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı

Ürkütücü boyutta ulaşan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Edirne’de yağ fabrikasındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı


Edirne-Havsa yolu istikametinde bulunan bir sıvı yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ürkütücü boyuta ulaşan yangın havadan görüntülendi. Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla devam ediyor.

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