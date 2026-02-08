Edirne’de Meriç Nehri kıyısında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemEdirne’de Meriç Nehri kıyısında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
08.02.2026 - 00:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne’de Meriç Nehri’nin taşması sonucu kıyıda mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

Meriç Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu Elçili köyünde tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgedeki su pompası inşaatında çalışan kepçe operatörü Yılmaz Yavuz ve kamyon şoförü Ömer Faruk Balakan, taşkın koruma seddelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bot yardımıyla ulaştıkları 2 işçiyi güvenli şekilde karaya çıkardı. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

