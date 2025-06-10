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Edirne'de geri viteste unutulan araç mobilya mağazasının vitrinine çarptı

10.06.2025 - 16:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Edirne'de geri viteste unutulan araç mobilya mağazasının vitrinine çarptı

Edirne'de, geri viteste bırakılan bir otomobil, sürücüsünün araçtan inmesi sonrası bir mobilya dükkanının vitrinine çarptı.

Balık Pazarı Caddesi'nde 22 BD 909 plakalı otomobilini park eden Selahattin Çelik, aracından indikten kısa süre sonra otomobilin geri geri hareket ettiğini fark etti.

Geri viteste bırakıldığı öğrenilen otomobil, caddede bulunan bir mobilya dükkanının vitrinine çarparak durabildi. Otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

Edirnede geri viteste unutulan araç mobilya mağazasının vitrinine çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada iş yerinde hasar meydana geldi.

Sürücü Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Araç birden geri gitmeye başladı. Durdurmaya çalıştım ama olmadı." dedi.

Bu arada kaza çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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