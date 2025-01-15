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Edirne'de feci olay! Bir gün önce taşınmışlardı: Kızı eve geldiğinde annesini korkunç halde buldu

Edirne'de feci olay! Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız annesini banyoda bıçaklanmış halde buldu. İşte o detaylar...

15.01.2025 - 09:45 |
Edirne'de feci olay! Bir gün önce taşınmışlardı: Kızı eve geldiğinde annesini korkunç halde buldu

Edirne'de Günnaz Cancı (56), evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Abdurrahman Mahallesi Uzunkaldırım Caddesi Çeltik Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Bir gün önce taşındıkları apartmanın üçüncü katındaki daireye gelen genç kız, annesi Günnaz Cancı’yı, banyoda göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Annesini kanlar içerisinde bulan kızın ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı evde Cancı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY SAATİNDE EŞİ İŞ YERİNDEYDİ

Olay saatinde ölen Cancı’nın eşinin ise işte olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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