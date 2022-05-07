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Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

Çorum'da, tartıştığı eşi Eda Özten'i (31) boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Nusret Özten'in (34) eşarpla da boğmaya çalıştığı ortaya çıktı. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Özten, ifadesinde, 'üç harfliler'in kendisine musallat olması üzerine olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Tedavisi süren Eda Özten ise hayati tehlikeyi atlatırken, Nusret Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

07.05.2022 - 12:34 | | Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)
Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

Olay, 2 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nusret Özten, tartıştığı eşi Eda Özten’i boğarak öldürmek istedi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerce hareketsiz halde yatarken bulunan kadın, ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Nusret Özten ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Edayı eşarpla boğmaya çalıştı, üç harflileri suçladı

EŞARPLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

Hastanede tedavisi süren Eda Özten, hayati tehlikeyi atlatırken, olayın da detayları ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde kendisine 'üç harfliler'in musallat olduğunu söyleyen Nusret Özten’in, eşini eşarpla boğmaya çalıştığı öğrenildi. Savcılık soruşturması süren olayla ilgili Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Edayı eşarpla boğmaya çalıştı, üç harflileri suçladı

Öte yandan Kadın Meclisi üyeleri, Eda Özten’in ailesini hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklama yapan Kadın Meclis üyesi Eda Demir, “Çorum'da evli olduğu erkek tarafından boğularak öldürülmeye çalışılan Eda Özten'i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldık. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Fail tutuklandı. Eda Özten ve ailesinin her zaman yanındayız. Bu şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz" dedi.

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