e-Devlet'e akraba silme hizmeti mi geldi? Resmi açıklama yapıldı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
23.06.2024 - 09:56 |
Konuyla ilgili DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz." iddiası doğru değildir.
Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.
Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.