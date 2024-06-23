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e-Devlet'e akraba silme hizmeti mi geldi? Resmi açıklama yapıldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

23.06.2024 - 09:56 |
e-Devlet'e akraba silme hizmeti mi geldi? Resmi açıklama yapıldı

Konuyla ilgili DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz." iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

 

e-Devlete akraba silme hizmeti mi geldi Resmi açıklama yapıldı

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e-Devlet'e akraba silme hizmeti mi geldi? Resmi açıklama yapıldı

e-Devlet'e akraba silme hizmeti mi geldi? Resmi açıklama yapıldı