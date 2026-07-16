Kuşadası'nda büyük değişim başladı! Mahallelerde peş peşe tamamlandı
Kuşadası Belediyesi, kentin farklı noktalarında yürüttüğü altyapı ve yol düzenleme çalışmalarını tamamlayarak önemli yatırımları hizmete sundu. Yağmur suyu altyapısını güçlendiren ve yolları yenileyen belediye ekipleri, hem olası su baskınlarının önüne geçmeyi hem de vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamayı hedefliyor.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demirmendere Mahallesi Yaman Sokak ile 836. Sokak üzerinde yaklaşık 100 metrelik yağmur suyu hattı imalatını tamamlayarak bölgede özellikle kış aylarında yaşanabilecek su birikintileri ve taşkın riskine karşı önemli bir altyapı çalışmasını hayata geçirdi.
Altyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi 2653. Sokak'ta yürüttükleri yol yenileme çalışmalarını da tamamladı. Çalışmalar kapsamında 2 bin metrekare kilit parke taşı ile 500 metrekare bordür döşemesi yapılarak toplam 2 bin 500 metrekarelik alan modern bir görünüme kavuşturuldu. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol vatandaşların kullanımına açıldı.
Kentin dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda planlı şekilde çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, bir yandan altyapıyı güçlendirirken diğer yandan ulaşım konforunu artıracak üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan program doğrultusunda devam eden çalışmalarla, hem altyapı sorunlarının önüne geçiliyor hem de vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuluyor.