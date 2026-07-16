Kuşadası'nda büyük değişim başladı! Mahallelerde peş peşe tamamlandı

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Kentin dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda planlı şekilde çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, bir yandan altyapıyı güçlendirirken diğer yandan ulaşım konforunu artıracak üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan program doğrultusunda devam eden çalışmalarla, hem altyapı sorunlarının önüne geçiliyor hem de vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuluyor.