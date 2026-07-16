90 günlük yasak bitti! Balıkçılar Van Gölü'ne açıldı

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Bu süreçte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, jandarma, emniyet ve belediye ekipleri tarafından Van Gölü havzasında geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Yasağın sona ermesiyle birlikte Van Gölü'nde faaliyet gösteren balıkçılar ağlarını yeniden göle bırakarak sezonun ilk avı için mesaiye başladı. Av sezonunun açılması hem balıkçılar hem de inci kefali ticareti yapan işletmeler tarafından memnuniyetle karşılandı.