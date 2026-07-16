Duyan yurt dışından bile koştu! Şırnak'ta iki gün iki gece süren düğünde 6 milyon lira takı takıldı

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Gelin Rojin Ercan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.